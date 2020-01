Catania, i convocati per l'Avellino

Al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio a Torre del Grifo, l'allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 23 giocatori per la sfida all'Avellino, in programma domani alle 15.00 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la ventesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera. Giovedì, alle 10.30, primo allenamento in vista del match con la Viterbese Castrense, in calendario domenica 26 gennaio alle 15.00 allo stadio "Enrico Rocchi".

Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI: 1 Jacopo Furlan, 22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI: 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 15 Giovanni Marchese, 3 Moïse Emmanuel Mbende, 14 Salvatore Simone Pino, 20 Giovanni Pinto, 5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI: 27 Marco Biagianti, 21 Kevin Biondi, 25 Orazio Di Grazia, 30 Giulio Frisenna, 19 Kalifa Manneh, 32 Andrea Mazzarani, 18 Giuseppe Rizzo 4, Bruno Leonardo Vicente

ATTACCANTI: 17 Maks Barisic, 10 Alessio Curcio, 11 Davis Curiale, 8 Davide Di Molfetta, 24 Gian Marco Distefano, 7 Vincenzo Sarno

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio