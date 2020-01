Dal giudice sportivo è arrivata l'ammonizione con diffida per la Juve Stabia "per avere, in riferimento a quanto disposto dalle Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Lega B, consegnato la distinta di gara in ritardo sull'orario previsto".

Squalificato anche un calciatore delle vespe: salterà la prossima gara Luigi Canotto.