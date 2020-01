Benevento. Le condizioni di Tuia e Tello dopo gli esami strumentali

La gara tra Benevento e Pisa, che ha inaugurato il girone di ritorno dei giallorossi con un pareggio, ha lasciato in casa della Strega strascichi dovuti agli infortuni patiti da Tuia e Tello, usciti anzitempo dal match.

Entrambe i calciatori sono stati sottoposti quest'oggi a risonanza magnetica, come informa il sito ufficiale della società giallorossa. Nella nota si specifica che i due calciatori non saranno disponibili per la prossima gara contro il Cittadella e che gli esami verranno ripetuti agli inizi della prossima settimana per delineare con precisione i tempi di recupero. La stessa nota, tuttavia, non fa menzione di quali siano gli infortuni patiti dai due giallorossi.

Mister Inzaghi, quindi, avrà i difensori contati nella trasferta di Cittadella con i soli Caldirola e Volta arruolabili nel ruolo di centrali di difesa. Tuttavia l'allenatore dei sanniti potrebbe avere a disposizione Federico Barba: il difensore, attualmente in prestito in Spagna al Valladolid ma di proprietà del Chievo Verona, dovrebbe apporre in tempi molto stretti la firma al contratto che lo legherà alla società del presidente Vigorito.

