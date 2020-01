Di Piazza arrivato a Catanzaro: "Ho desiderato tanto essere qui"

Manca solo l'ufficialità ma Matteo Di Piazza è un nuovo giocatore del Catanzaro. L'ex attaccante del Catania ha già raggiunto la città calabrese ed è stato accolto al Benny Hotel da un buon numero di tifosi giallorossi. Queste le parole rilasciate dalla punta classe '88 ai microfoni di Catanzaro Informa: "Ai miei nuovi compagni faccio un grosso in bocca al lupo per la gara di domani, spero portino la vittoria a casa. Quanto ho desiderato venire qui? Nelle ultime settimane tanto, va bene così. Conosco tanti giocatori che fanno parte della rosa, la squadra è forte però abbiamo bisogno dei tifosi. Un messaggio? Devo dare il massimo, sicuramente sono pronto a sudare la maglia come hanno fatto gli altri, prometto il possibile".

Di Piazza lascia il Catania dopo appena un anno: era arrivato nel gennaio 2019 dopo aver militato nel Cosenza.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio