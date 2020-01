Rescissione per Emiliano, c'è la firma con il Messina

Con la rescissione arrivata nella giornata di ieri ed ufficializzata nel pomeriggio odierno dalla società si è chiusa l'avventura di Samuele Emiliano in rossoblu, con il giocatore che lascia il Gozzano per intraprendere un'altra avventura.

Nel futuro del difensore centrale c'è il ritorno in Serie D, categoria in cui milita l'ACR Messina, squadra allenata da Karel Zeman, figlio del boemo Zdenek: la compagine siciliana ha già annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo di Emiliano che ha già posato con i colori giallorossi della sua nuova maglia. Inserito in un girone di ferro con squadre come Palermo, Marsala, Savoia e Acireale, oltre all'altra squadra di Messina, i giallorossi dello Stretto sono molto attardati in classifica ma sperano, anche attraverso l'approdo dell'esperto giocatore piemontese, di recuperare.

IamCALCIO NOVARA per voi: due strumenti per sapere tutto su tutto il calcio novarese!

- IL GRUPPO SU WHATSAPP. Il Canale dedicato alle squadre di Novara e provincia. Entra tramite link di invito (clicca qui)

- L'APP per Android. Ecco l'app di IamCALCIO dedicata a Novara e provincia: notizie, risultati in diretta, classifiche, foto sempre con te sul cellulare.