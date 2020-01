Catania, dopo Di Piazza anche Rizzo verso Catanzaro

Matteo Di Piazza ha già lasciato Catania raggiungendo nella serata di ieri Catanzaro dove è stato accolto da un numero nutrito di tifosi. Non è ancora arrivata l'ufficialità ma è questione di poche ore. L'attaccante classe '88 non potrebbe essere il solo a vestire la maglia giallorossa in questa sessione di calciomercato: infatti secondo quanto riporta TuttoC.com, Giuseppe Rizzo avrebbe trovato l'accordo totale con il club calabrese. Resta da definire l'intesa tra la società rossazzurra e il Catanzaro. Altri dettagli arrivano da parte calabrese: Rizzo firmerebbe un contratto fino a giugno 2021 e la prossima settimana potrebbe già unirsi ai nuovi compagni.

