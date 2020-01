Catania-Avellino 1-1 ST equilibrio in campo!

Il Catania ritorna in campo per il secondo incontro consecutivo in casa. Allo stadio Massimino sfida contro l'Avellino, recupero della 1/a giornata del girone di ritorno non disputata per via dello sciopero indetto dalla Lega Pro contro la mancata defiscalizzazione. I rossazzurri cercano la vittoria che manca dall'8 dicembre, successo di misura contro il Rende. Una vittoria sarebbe importante sia per il morale che per la classifica. Il Catania è in piena zona playoff, ma un passo falso in casa renderebbe molto più complicato il cammino e aumenterebbe la pressione sulla truppa di Lucarelli attesa, tra sette giorni, dalla delicata sfida d'andata di Coppa Italia contro la Ternana.

CATANIA-AVELLINO 1-1

MARCATORI: 40' Zullo, 44' Curiale

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Biagianti (69' Vicente), Rizzo; Biondi (46' Sarno), Curcio (56' Mazzarani), Di Molfetta (69' Esposito); Curiale (46' Barisic). A disp. Martinez, Marchese, Di Grazia, Frisenna, Manneh. All. Lucarelli.

AVELLINO (3-4-3): Tonti; Illanes, Zullo, Bertolo (46' Rossetti); Celjak (14' Izzillo, 70' Morero), De Marco, Di Paolantonio, Leazza; Micovschi, Alfageme, Parisi. A disp. Pizzella, Njie, Acampora, Evangelista, Russo, Rossetti, Albadoro. All. Capuano

ARBITRO: Paterna della sezione di Teramo

AMMONITI: Curiale, Izzillo, Biagianti, Mazzarani

