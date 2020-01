Bari-Sicula Leonzio, le probabili formazioni. Laribi subito in campo?

Archiviato il successo sul Rieti e in attesa del big match con la Reggina, il Bari torna in campo al San Nicola per affrontare la Sicula Leonzio. I biancorossi, reduci da una striscia di sedici risultati utili consecutivi, troveranno di fronte a se la penultima della classe, a cui il successo esterno manca ormai da tredici partite.

BARI: Mister Vivarini potrà contare da subito su Laribi, arrivo importante per il centrocampo biancorosso. In difesa, complice l'infortunio di Di Cesare, troverà spazio la coppia composta da Sabbione e Perrotta con Costa e Berra sulle due corsie laterali. A centrocampo Maita, in gol all'esordio, dovrebbe essere preferito a Scavone e andrà a comporre il reparto con Bianco e Schiavone. In attacco confermatissimo il tandem d'oro Antenucci-Simeri con Laribi che potrebbe partire dall'inizio dietro le due punte.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci.

SICULA LEONZIO: Mister Grieco potrebbe affidarsi al 3-5-2. Difesa a tre con Tafa, Sosa e Bachini. Centrocampo folto e tandem d'attacco composto da Catania e Scardina.

LEONZIO (3-5-2): Adamonis; Tafa, Sosa, Bachini; Parisi, Palermo, Bucolo, Maimone, Sabatino; Catania; Scardina.