Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 22 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

RICCI DANIELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

BRUGALETTA SIMONE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ENERGE ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

GARE DEL 19/ 1/2020

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 REAL GIULIANOVA

Per avere un proprio steward, per la intera durata della gara, rivolte espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo di un A.A. ( R A - R AA )

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 2/2020

CAMPOLO PAOLO (REAL GIULIANOVA)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AGATE VINCENZO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

CHIODINI MAURO (SANGIUSTESE)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MORETTI FEDERICO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

MELE FRANCESCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

FANTI FEDERICO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MAGRI KEVIN (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

LABRIOLA CLAUDIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PETTRONE MARCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

DI GIACOMO MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

PERNA VINCENZO (JESINA CALCIO SRL)

BARABOGLIA EDOARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MARIANI MARCO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

TRILLINI MASSIMILIANO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

FERRINI CHRISTIAN (REAL GIULIANOVA)

RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (RECANATESE A.S.D.)

GUARINO OSCAR ARCHIMEDE (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

ESPOSITO FRANCESCO (VASTESE CALCIO 1902)

DI LULLO PASQUALE (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

VANZAN NICOLA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ALLEGRA EMANUELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DI STEFANO RICCARDO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

GIORGI LORENZO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

DIAMOUTENE SOULEYMANE (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

BASILICO GIAMMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MORALES MATIAS ADRIAN (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BARCHIESI LUDOVICO (JESINA CALCIO SRL)

BARBAROSSA FILIPPO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

FRABOTTA DANIELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BIFULCO MARINO (REAL GIULIANOVA)

NAZARI DENNY (REAL GIULIANOVA)

GALLO MATTEO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

PALUMBO COSMO (VASTESE CALCIO 1902)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PUPESCHI NICCOLO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

AMADIO REMO (PINETO CALCIO)

ORLANDO LUCA (PINETO CALCIO)

BONACCHI CHRISTIAN (TOLENTINO 1919 SSDARL)

POLLACE GIANLUCA (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PUGLIELLI ROMANO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MARTINO ANTONIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

GARBUGLIA GIULIO (JESINA CALCIO SRL)

MINICUCCI MANEL (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

ANTONIAZZI MANUEL (RECANATESE A.S.D.)

MARCANTOGNINI GIANLUCA (RECANATESE A.S.D.)