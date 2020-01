Picerno-Cavese LIVE: cronaca e tabellino in diretta

Oggi allo stadio Viviani di Potenza si affrontano Picerno e Cavese per la gara del turno infrasettimanale. Turn over per entrambi gli allenatori, già ufficializzate le formazioni delle due squadre:

- QUI la cronaca testuale di Picerno-Cavese LIVE -

PICERNO: Pane, Zaffagnini, Fontana, Piola; Vanacore, Vrdoljak, Pitarresi, Kosovan, Guerra; Santaniello, Esposito.

CAVESE: D'Andrea; Matino, Marzorati, Favasuli, Polito; Spaltro, Matera, Lulli, Sainz Maza; Di Roberto, Cesaretti.