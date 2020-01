Di Piazza via e condivide messaggio di fuoco su Instagram

Matteo Di Piazza lascia il Catania dopo appena un anno e si trasferisce al Catanzaro. Contratto fino al 2022 per la punta classe 1988. Come ormai è consuetudine non mancano messaggi sui social network. L'attaccante, su Instagram, ha condiviso il messaggio di un suo fan "Orazio 22": "Molti parlano, ma non sanno la verità, gli unici che dovevano andare via ancora gestiscono e tengono in ostaggio il Catania, ci vediamo presto fratello, in bocca a lupo bomber". Chissà cosa dirà Di Piazza il giorno della presentazione con la squadra giallorossa. Intanto questo messaggio ripostato sul noto social network farà sicuramente discutere.

