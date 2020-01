Juniores Nazionali, Girone L: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e dell'addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta del 20 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 1/2020

DE CILLIS GIUSEPPE (VASTESE CALCIO 1902)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAROMETRO MASSIMO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

Per comportamento antisportivo, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MILONE FRANCESCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per avere, a gioco fermo, colpito violentemente con tre pugni al al torace un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE LIBERO GIUSEPPE (CITTA DI CAMPOBASSO)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DI RENZO GIOVANNI PAOLO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

COLUCCI ANTONIO PIO (CALCIO FOGGIA 1920)

MININNO GABRIELE (CALCIO FOGGIA 1920)

DELLA VALLE SAMUELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

TIZZANI LUCA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ALTERIO MARIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

VENUTI GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

CISCUTTI RAFFAELE (BITONTO CALCIO)

DI GIAMBERARDINO EDOARDO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

NOCELLI NICOLO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

BRUNETTI ANGELO (VASTESE CALCIO 1902)

DI VIRGILIO ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SAMMACICCIA GIANLUCA (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

ROIO ALESSANDRO (PINETO CALCIO)

RACCIATTI MATTEO (VASTESE CALCIO 1902)

VALERIO ANDREA (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

DELLA VENTURA MARCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

GRASSO GIOVANNI (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ACCETTURA LUIGI (BITONTO CALCIO)

AMBROSINO SIMONE (CALCIO FOGGIA 1920)

GIAMPIETRO ROBERTO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AGOSTINELLI ALEX (CITTA' DI CAMPOBASSO)

GUGLIELMO GIULIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BONACCI MATTEO (VASTESE CALCIO 1902)

DONATELLI SATEO (VASTESE CALCIO 1902)