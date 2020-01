Lecce, ufficiale l'arrivo di Saponara in prestito

Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Saponara dal Genoa, con la formula del prestito. Il trequartista italiano resta comunque di proprietà della Fiorentina.

Con la maglia del Genoa, in questa prima metà di stagione, Saponara ha collezionato appena 5 presenze (delle quali, una in Coppa Italia), totalizzando meno di 200 minuti di gioco, con un solo gol all'attivo. In Serie A, in totale, Saponara ha disputato fino ad oggi 131 partite, siglando 18 gol e realizzando 24 assist.