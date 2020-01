Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Riccardo Sottil

Riccardo Sottil e la Fiorentina hanno legato il proprio futuro ufficializzando oggi un nuovo contratto, della durata di 4 anni (con opzione per quinto). Queste le parole del giocatore: "Non ho mai temuto che il rinnovo non arrivasse, c'è sempre stata grande stima reciproca".

"Ringrazio tutti, dal Presidente Commisso ai direttori. La Fiorentina mi ha preso dagli Allievi e mi ha lanciato nel mondo dei grandi, questo per me è solo un punto di partenza". Per Sottil, ora, c'è la possibilità della partenza in prestito, in questa finestra invernale di calciomercato. "E' normale che un ragazzo della mia età voglia giocare, ma ora penso solo alla Fiorentina".

Il ds dei Viola, Pradè, non esclude la possibilità del prestito nei prossimi giorni: "Lo cercano in molti, sia in A che in B, ma ora ci dispiacerebbe privarcene, anche se per pochi mesi. E' comunque una valutazione che da qui alla fine del mercato dovremo fare, per capire il giusto percorso da seguire".

Per Sottil in questa stagione 12 presenze con la maglia viola, con un assist all'attivo in Coppa Italia.