La Cavese cade al "Viviani", colpaccio Picerno: termina 3-1

Il Picerno vince il recupero della prima giornata battendo la Cavese con il risultato di 3 a 1: importante successo dei padroni di casa in chiave salvezza, stop inaspettato per i metelliani.

Gara ben giocata dal Picerno che fin dai primi minuti di gioco si è imposta sugli avversari: dopo un primo quarto d'ora di studio, la squadra di Giacomarro aumenta la sua pericolosità andando vicina al gol con Santaniello e Pitarresi. Al minuto 26 un colpo di testa di Zaffagnini sblocca la gara e porta il Picerno in vantaggio.

La reazione della Cavese è sterile: i metelliani soffrono sulle fasce e nella zona centrale del campo, attacco mai pericoloso nei primi 45 minuti.

Nella ripresa però Campilongo toglie Polito, Lulli (i peggiori tra i metelliani quest'oggi) e Cesaretti, inserendo Russotto, Germinale e Bulevardi. La mossa ha subito gli effetti sperati con Russotto che dopo soli due minuti si infila nel centro della difesa ospite e buca Pane in uscita.

Al minuto 56 episodio dubbio: cross dalla destra di Matino che sorprende Pane che si salva con la complicità del palo. La palla era quasi entrata, proteste degli ospiti.

Da qui in poi sale in cattedra il Picerno. Prima D'Andrea salva su Kosovan; poi una conclusione da ottima posizione dello stesso calciatore viene murata. Al 23esimo del secondo tempo cross di Guerra per Pitarresi che fa partire un destro potente e preciso che si infila in rete.

La Cavese stavolta non riesce a reagire e il Picerno ne approfitta. Prima Pitarresi sfiora la doppietta, poi è il bomber Santaniello a calare il tris.

I metelliani, davvero sottotono, non riescono a rientrare in gara: solo qualche spunto di Russotto e una punizione di Di Roberto non bastano alla Cavese per rientrare in gara.

Il match termina con una meritata vittoria per il Picerno. Battuta d'arresto per la Cavese, alla prima sconfitta nel 2020.