Catania con il cuore: vittoria in rimonta sull'Avellino (3-1)

Successo in rimonta per il Catania sull'Avellino. Tre punti importanti per i rossazzurri che tornano alla vittoria dopo tre pari di fila (33 punti per la squadra etnea). Partita vibrante, a tratti nervosa con le due squadre che hanno più volte creato pericoli. Vantaggio dell'Avellino al 40' con Zullo, pareggio del Catania con Curiale che poi deve lasciare il campo a fine primo tempo per un problema al ginocchio destro. Nel finale arriva il gol vittoria del Catania con Esposito che si procura il rigore che Sarno realizza spiazzando Tonti. Poco prima del fischio finale arriva il terzo gol sempre con Sarno.

CATANIA-AVELLINO 3-1

MARCATORI: 40' Zullo, 44' Curiale, 83' Sarno (rigore), 94' Sarno

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Biagianti (69' Vicente), Rizzo; Biondi (46' Sarno), Curcio (56' Mazzarani), Di Molfetta (69' Esposito); Curiale (46' Barisic). A disp. Martinez, Marchese, Di Grazia, Frisenna, Manneh. All. Lucarelli.

AVELLINO (3-4-3): Tonti; Illanes, Zullo, Bertolo (46' Rossetti); Celjak (14' Izzillo, 70' Morero), De Marco (83' Albadoro), Di Paolantonio, Leazza; Micovschi, Alfageme, Parisi. A disp. Pizzella, Njie, Acampora, Evangelista, Russo,. All. Capuano

ARBITRO: Paterna della sezione di Teramo

AMMONITI: Curiale, Izzillo, Biagianti, Mazzarani, Di Molfetta, Laezza, Alfageme, Esposito

ESPULSO: 81' Parisi

