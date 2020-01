Catania, Curiale: "Felice del gol. Lucarelli? Ci siamo punzecchiati"

Al termine del match vinto contro l'Avellino, Davis Curiale, attaccante del Catania è intervenuto dalla sala stampa del "Massimino"; queste le dichiarazioni rilasciate: "Un po' di fastidio al ginocchio dopo un contrasto con il portiere che mi impediva di fare scatti e il mister ha deciso di sostituirmi. Una vittoria importante per noi siamo soddisfatti della prestazione in campo. Due anni fa mi sono preso la responsabilità e ho fatto tanti gol, poi non ho avuto la fiducia che ti porta a fare bene Adesso la sto ritrovando. Il rapporto con il mister? Fino a qualche tempo fa era bellissimo, poi ci siamo punzecchiati. Il mister si aspetta di più. Non è facile quando attraversi un periodo difficile. Però mi sono sempre allenato al massimo per uscirne, ma c'è grande rispetto tra me e lui. In campionato vogliamo risalire la classifica, perché non siamo soddisfatti di questa posizione. Ovvio che c'è la coppa e proveremo a vincerla, non lasciamo niente di intentato".

