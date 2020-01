Avellino, Capuano: "Lucarelli ha pianto...e ha avuto rigore e rosso"

L'allenatore dell'Avellino, Ezio Capuano, ha parlato in conferenza stampa a fine gara contro il Catania: "Ti girano le scatole a perdere dopo la gara che abbiamo fatto. Lucarelli, che è un grande allenatore, lo ammiro molto, ha pianto tutta la settimana e ha avuto un rigore ed espulsione, vedete un po' voi. Perdere in questo modo fa male, davvero in modo immeritato. Abbiamo fatto una grande partita. Poi l'attacco alla società irpina: "Avevano Charpentier che segnava, adesso non sappiamo chi segna. Abbiamo delle gravi lacune in organico, sono costernato di questo. Sono stanco, sono molto preoccupato. Spero che il mio sfogo valga qualcosa. Izzillo? Bravo, ma non giocava da sei mesi, l'ho dovuto togliere perché era 'scoppiato'".

