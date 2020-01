Catania, Sarno: "Felice per i gol. Futuro qui? Chissà..."

Al termine del match vinto contro l'Avellino, in conferenza stampa, parla l'attaccante del Catania, Vincenzo Sarno. Queste le sue parole: "Ho passati mesi difficili, la doppietta, a livello personale, mi fa felice. L'infortunio mi ha tormentato, ma ora è tutto passato. Ho aiutato la squadra per la vittoria, sono contento. Mercato? Sono felice qua, da qui alla fine della sessione invernale può accadere di tutto, vedremo. Forma fisica? Ho bisogno di giocare per tornare al top".

