Catania, Lucarelli: "Con Murilo era tutto firmato, poi..."

Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, ha parlato in conferenza stampa, al termine del match vinto contro l'Avellino; ecco quanto dichiarato: "Queste sono emozioni per cui vale la pena fare questo mestiere. Lo è stato prima da giocatore e lo è ancora di più da allenatore. Voglio ringraziare i ragazzi e i tifosi che hanno fatto i cori. Devono farli ai calciatori che stanno credendo in quello che stiamo facendo. Io devo giare i ringraziamenti ai ragazzi che non mi stanno facendo perdere la faccia perché avevo promesso che avrebbero lottato in ogni partita. Abbiamo ribaltato nuovamente una gara, oggi siamo una squadra di calcio. Ho la sensazione che siamo riusciti a capire cos'è questo girone. Non sento più mugugni e lamentele dagli spalti. la gente si trattiene e ci spinge e se lo avessimo capito prima sicuramente ci saremmo trovati in altre situazioni. Mercato? Abbiamo pensato di prendere un centrale, siamo in piena emergenza per Viterbo. A breve ci sarà un centrocampista oltre Salandria e un attaccante, Signorini è un profilo. Con Murilo avevamo firmato le carte, poi abbiamo fatto la cortesia del Livorno di farlo giocare domenica e ha fatto doppietta. Adesso gli amaranto si sono tirati indietro".

