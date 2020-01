Paganese e Viterbese non si fanno male: pari e reti bianche

Pareggio a reti inviolate tra Paganese e Viterbese: le due squadre guadagnano un punto ciascuno in classifica. Gara interlocutoria, in cui nessuna delle due è riuscita ad imporsi sull'altra.

Partenza favorevole agli ospiti, pericolosi con Tounkara. Le risposte della Paganese sono affidate a Diop, l'ex di giornata, che però non finalizza le occasioni.

Nella ripresa dopo una lunga fase di stanca, emergono alla distanza i laziali, che creano alcune occasioni ma non trovano la via del gol per delle imprecisioni sotto porta.

Paganese e Viterbese restano appaiate nella graduatoria generale: a quota 29 punti, in piena corsa per i playoff.

TABELLINO

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Panariello Acampora; Carotenuto(17'st Bonavolontà), Bramati (17'st Mattia ), Capece, Scarpa (36'st Musso), Dramè (36'st Gaeta); Diop, Calil (26'st Caccetta). A disp.: Bovenzi, Scevola, Alberti, Perri. All.: Erra

VITERBESE (3-4-3): Pini; De Giorgi, Besea, Baschirotto; Zanoli, Bezziccheri (1'st Bensaja), Sibilia, Errico; Tounkara, Bunino (12'st Volpe), Molinaro. A disp.: Maraolo, Vitali, Antezza, Scalera, Menghi, Urso, Ricci, Simonelli, Culina. All.: Calabro

ARBITRO: Carella di BarI