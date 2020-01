Gravina-Foggia: trasferta libera per i tifosi rossoneri

In vista della sfida di domenica tra Gravina e Foggia, valida per la 21° giornata del Girone H del campionato di Serie D, la società murgiana ha reso noto che sarà aperta da domani la vendita dei tagliandi nominativi per i tifosi rossoneri, validi per il settore ospiti dello stadio comunale "Stefano Vicino" di Gravina di Puglia, al costo di € 10,00 (più diritti di prevendita).

Trasferta senza limitazioni (grazie anche al lavoro dello SLO del club, Cataneo), dunque, per i supporters dei satanelli, che avranno la possibilità di raggiungere la città della Murgia in massa, garantendo il solito incessante supporto a Gentile e company.

I tagliandi possono essere acquistati presso il punto vendita autorizzato Service.Com (Viale Ofanto 357-259) oppure online, sul sito www.postoriservato.it fino alle ore 19:00 di sabato 25 gennaio.