I sindaci del Vulture Melfese chiedono l'annullamento delle gare

Con riferimento ai tragici eventi accaduti nella giornata di domenica scorsa, ecco la nota inviata al Comitato Regionale di Basilicata, a firma dei Sindaci dell'area Vulture Melfese:

"I Sindaci di Rionero in Vulture, Melfi, Rapolla, Barile, Atella, Rapone, Lavello, Venosa, Ginestra, Maschito, Montemilone, Forenza, Banzi, Palazzo San Gervasio, San Fele e Ripacandida, denunciano la gravità dei fatti accaduti domenica scorsa e che hanno profondamente scosso l'intera comunità del vulture-melfese, frutto di follia criminale che nulla a che vedere con lo sport e i suoi valori.

Esprimono vicinanza e solidarietà alle famiglie incolpevoli coinvolte per l'incommensurabile dolore sopraggiunto.

Chiedono a tutti i cittadini del territorio vulture-melfese di collaborare concretamente, ognuno per il proprio ruolo, per far crescere la coesione di una comunità genuina, elevando gli anticorpi valoriali utili a neutralizzare isolati virus capaci di generare episodi di tragica follia.

Chiedono al Comitato Regionale della Lnd Basilicata di annullare tutte le partite in progeamma nella Regione Basilicata nel prossimo fine settimana, con l'obiettivo di sensibilizzare l'intera comunità regionale ingiustamente segnata da fatti che non le sono propri".