Casertana-Potenza 0-0: poche emozioni al "Pinto", buon punto per tutti

E' terminata con un pareggio a reti inviolate la gara del "Pinto" di questo pomeriggio tra Casertana e Potenza: un punto che lascia gli ospiti in piena corsa per le posizioni di vertice e che permette ai falchetti di mettere una ulteriore lunghezza di distanza tra se e la zona salvezza.

Poche le emozioni durante l'arco dei 90' come testimoniato anche dallo score finale. I primi pericoli si vedono in chiusura di prima frazione: Zito serve Castaldo che fa da sponda di testa per D'Angelo la cui girata di prima intenzione colpisce il palo ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Nel recupero ancora Casertana pericolosa con Starita che, di testa da cross di D'Angelo, mette di poco a lato.

Dopo soli 4', sfruttando un errore della retroguardia del Potenza, Starita si invola verso la porta ospite e calcia in porta mandando di poco a lato; l'attaccante rossoblù avrebbe potuto servire Zito meglio piazzato alla sua sinistra invece di calciare. All'83' brividi di paura per i tifosi della Casertana: Murano calcia da destra verso sinistra, Cerofolini para ma non blocca e sulla palla si avventano Ricci e Caldore; il contrasto che ne scaturisce manda la sfera a sbattere sulla traversa. Al 91' è ancora il Potenza pericoloso in ripartenza con Murano il cui sinistro esce di poco alla destra di Cerofolini. Un minuto dopo la Casertana resta in 10 uomini a causa di un rosso sventolato all'indirizzo di Zito reo di un brutto fallo su Murano. Al triplice fischio, dunque, lo score finale è lo stesso di inizio gara: 0-0.

IL TABELLINO

CASERTANA: Cerofolini, Rainone, Santoro (73’ Varesanovic), Starita, D’Angelo, Castaldo, Zito, Ciriello (48’ Origlia), Longo (62’ Adamo), Paparusso (48’ Caldore), Silva. All. Ginestra

POTENZA: Ioime, Coccia, Franca (62’ Iuliano), Ricci (88’ Dettori), Giosa, Sales, Isgrò (62’ Murano), D’Angelo (74’ Viteritti), Coppola, Ramos Borges, Ferri Marini (88’ Volpe). All. Raffaele

ARBITRO: Cudini di Fermo

ASSISTENTI: Bruni di Brindisi e Laudato di Taranto

AMMONITI: Longo,(C) Sales, D’Angelo (P)

ESPULSO Zito al 92’

RECUPERO: 2’ e 5’

IAM CALCIO CASERTA per voi: due strumenti per sapere tutto sul calcio della provincia di CASERTA!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato a TUTTO IL CALCIO della provincia di CASERTA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco IAMCALCIO CASERTA, l'app per seguire costantemente tutto il calcio della provincia di CASERTA