Pianese-Pro Vercelli 0-0, due punti persi per la Pro

Finisce zero a zero la sfida salvezza tra Pianese e Pro Vercelli valevole per la prima giornata di ritorno del girone A di Serie C, un punto che non soddisfa la formazione di Gilardino che manca ancora una volta l'appuntamento con la vittoria fallendo tante occasioni da rete sia nel primo che nel secondo tempo.

La cronaca Subito una grande occasione per la Pro al 4’, cross di Rosso per Graziano che di testa non trova la porta per pochissimo; la fase centrale del primo tempo è equilibrata e senza troppe emozioni, alla mezzora su un’uscita maldestra di Vitali Varas serve Comi che però non inquadra la porta. Al 51’ terza grande occasione per la Pro, cross di Rosso per Comi che anche questa volta non trova lo specchio della porta, al 53’ girata di Graziano su cui è attento Vitali, al 58’ chance per i padroni di casa con Udoh che da ottima posizione sbaglia la conclusione vincente. Finale palpitante con Comi che fallisce un’altra opportunità, il match finisce zero a zero.