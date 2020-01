Juventus U23-Novara 2-2, gli azzurri gettano alle ortiche i tre punti

Il Novara fallisce nella maniera più incredibile l'appuntamento con la prima vittoria del 2020 sprecando due reti di vantaggio in undici contro dieci ad Alessandria contro la Juventus U23; un pareggio che deve far riflettere, sono troppi gli errori degli azzurri in queste tre partite dopo la pausa, otto reti subite sono un campanello d'allarme che non può essere ignorato dalla nuova proprietà.

La cronaca Ritmi bassi fin dalle prime battute, il Novara è pericoloso al 17' con Bortolussi che supera il portiere bianconero ma non inquadra la porta, due minuti più tardi Gonzalez calcio addosso all'estremo di casa, sulla ribattuta il tiro di Collodel sibila a fil di palo. Al 31' Nardi serve Gonzalez che non trova la deviazione vincente, prima dell'intervallo Nocchi esce bene su Piscitella. Il Novara entra con un altro piglio nella ripresa e trova subito il vantaggio con Collodel che beffa Nocchi, al 65' il nuovo acquisto Cisco serve Gonzalez che finalizza al meglio il contropiede azzurro raddoppiando; la Juventus rimane in dieci per il secondo giallo a Rafia, sembra finita ma al 79' la difesa novarese è distratta e Ulivieri supera Marchegiani, all'89' rigore generoso concesso alla Juventus con Del Sole che trasforma per l'incredibile due a due, all'ultimo secondo Sbraga trova il 3 a 2 ma il gol viene annullato per fuorigioco.

