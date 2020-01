Catania, per la mediana in arrivo Bangu

In conferenza stampa l'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, ha fatto il punto sul calciomercato e ha rivelato che i rossazzurri faranno due interventi a centrocampo. Il primo sarà Francesco Salandria, in uscita dalla Reggina, l'altro, invece, così come segnala ItaSportPress.it, sarà Luzayadio Bangu, centrocampista 23enne proveniente dal Gubbio, scuola Fiorentina, già a segno contro il Catania (quando giocava con la Reggina) nella stagione 2016-2017.

