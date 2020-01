Bari-Sicula Leonzio 1-0: Simeri fa volare i biancorossi. Reggina a -6

Continua il momento magico del Bari che, nel recupero della prima giornata del campionato di Serie C, supera, con non poche difficoltà, la Sicula Leonzio mettendo a segno il diciassettesimo risultato utile consecutivo. All'undici di mister Vivarini basta un gol di Simeri nella prima frazione di gioco per conquistare i tre punti e portarsi a meno sei dalla capolista Reggina, sconfitta in casa dalla Virtus Francavilla.

I tre punti conquistati al San Nicola sono fondamentali per i galletti e per la corsa al primato infatti, nel prossimo turno di campionato, i pugliesi se la vedranno proprio contro la Reggina, partita da non fallire che potrebbe riaprire definitivamente il campionato.