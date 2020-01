Bari, la carica di Simeri: "Ora cavalchiamo l'onda"

Momento magico per Simeri che continua a regalare gol e gioie alla tifoseria biancorossa. Al termine della sfida del San Nicola con la Sicula Leonzio, decisa da un suo gol, l'attaccante ha commentato a caldo il successo ottenuto:

"Un gol importante, dati i risultati ma non solo. Ora abbiamo fiducia per questo gol, ci carica al meglio per una partita che è importante. Ma non fondamentale. Per un attaccante è importante fare gol e Vivarini ha avuto il merito di darmi fiducia. Ora cavalchiamo l'onda".