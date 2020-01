Caridi: "Partita attenta, peccato aver fallito 3-4 palle gol"

Squalificato Alberto Gilardino è Gaetano Caridi a parlare per la Pro Vercelli dopo il pareggio con la Pianese: "Sapevamo che era un partita importante, i punti erano pesanti, la Pianese è una squadra che nonostante la classifica crea tre-quattro palle gol nitide a partita, oggi siamo stati molto bravi a limitarli e abbiamo creato delle palle gol importanti, la differenza è che non riusciamo ad essere concreti, a livello difensivo abbiamo fatto una buona partita rispetto a domenica scorsa. Quando siamo partiti per questa avventura con il mister se ci avessero detto che a questo punto della stagione avremmo avuto quattro punti sui play-out avremmo firmato subito, dobbiamo ritrovare quella serenità e spensieratezza, quando hai tanti giovani possono capitare alti e bassi, i ragazzi hanno lottato, hanno giocato con il cuore e si sono aiutati.

Ancora non abbiamo preparato la prossima sfida con il Monza, affrontiamo una corazzata ma le partite bisogna giocarle... Sono sempre stato legato a Grosseto, ho tanti amici qui e ogni tanto ci torno, ho un bel ricordo dei due anni che ho fatto qui"