Banchieri: "Pareggio condizionato da episodi agghiaccianti"

E' un Simone Banchieri arrabbiatissimo quello che si presenta nel post partita di Juventus U23-Novara in sala stampa: "Fa malissimo, avevamo il controllo della partita, bisogna avere il coraggio di dire che il rigore era inesistente, ci hanno annullato il gol del tre a due, nel primo tempo potevamo fare due-tre gol e sul 2 a 1 abbiamo avuto la palla del 3 a 1. All'andata vincemmo due a zero tirando tre volte in porta, oggi 2 a 2 con 10/12 occasioni da gol, vuol dire che la squadra è cresciuta ma fa rabbia un risultato di questo genere condizionato da episodi agghiaccianti.

Con questo risultato nessuno si ricorderà i match di Nardi, Collodel, Buzzegoli e quasi tutti gli altri giocatori azzurri che hanno fatto una gran partita; Capanni nell'ultimo allenamento è stato tra i più propositivi, ha propiziato il 3 a 2 annullato, mancavano cinque minuti e non credo sia il caso di dare la croce addosso a Capanni".

