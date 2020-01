Catania-Avellino 3-1, le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Catania torna alla vittoria dopo più di un mese. Successo in rimonta contro l'Avellino: a segno Curiale e Sarno. Sono i due protagonisti del match del Massimino ad essere i migliori in casa etnea per i quotidiani sportivi.

Ecco le pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

CATANIA (4-2-3-1) Furlan 6; Calapai 6,5, Silvestri 6,5,Mbende 6,5, Pinto 6,5; Rizzo 6, Biagianti 6,5 (dal 24’ s.t. Vicente 6); Di Molfetta 7 (dal 24’ s.t. Esposito 6), Curcio 6 (11’ s.t. Mazzarani 6), Biondi 7 (1’ st Sarno 7,5); Curiale 7 (1’ s.t. Barisic 6). (Martinez, Pino, Marchese, Di Grazia, Frisenna, Manneh, Distefano). All. Lucarelli 7,5

AVELLINO (3-5-2) Tonti 7; Illanes 6, Zullo 6,5, Bertolo 6 (dal 1’ s.t. Rossetti 5,5); Celjak 6 (dal 14’ p.t. Izzillo 6,5; dal 26’ s.t. Morero 6), Laezza 6,5, Di Paolantonio 6, De Marco 6 (dal 38’ s.t. Albadoro s.v.), Parisi 6,5; Micovschi5,5, Alfageme 5,5. (Pizzella, Njie, Russo, Evangelista, Acampora). All. Capuano 6,5

ARBITRO Paterna di Teramo 6

CORRIERE DELLO SPORT

CATANIA (4-2-3-1) Furlan 5,5; Calapai 5,5 Silvestri 6,5 Mbende 6,5 Pinto 5,5; Rizzo 6,5 Biagianti 6,5 (24’ st Vicente 6); Biondi 6 (1’ st Sarno 6) Curcio 6,5 (11’ st Mazzarani 6,5) Di Molfetta 6 (24’ st Esposito 6); Curia-le 6 (1’ st Barisic 6). A disp.: Martinez, Pino, Marchese, Di Grazia, Frisenna, Manneh, Distefano. All. Lucarelli 6,5.

AVELLINO (3-4-3) Tonti 6; Illanes Minucci 6 Zullo 6 Bertolo 5,5 (1’ st Rossetti 6); Celjak sv (15’ pt Izzillo 6,26’ st Morero 6) Laezza 6,5 Di Paolantonio 6,5 Parisi 5,5; Micovschi 6,5 Alfageme 5,5 De Marco 5,5 (39’ stAlbadoro sv). A disp.: Pizzella, Njie, Acampora, Russo, Evangelista. All. Capuano 6.

ARBITRO: Paterna di Teramo 5,5

TUTTOSPORT

CATANIA (4-2-3-1) Furlan 5.5; Calapai 6, Silvestri 6, Mbende 6.5, Pinto 6; Rizzo 6, Biagianti 6 (24' st Vicente 6); Di Molfetta 6.5 (24' st Esposito 6.5), Curcio 6 (11' st Mazzarani 6), Biondi 6 (1' st Sarno 7); Curiale 6.5 (1' st Barisic 6). A disp. Martinez, Pino, Marchese, Di Grazia, Frisenna, Manneh, Distefano. All. Lucarelli 6.5.

AVELLINO (3-5-1-1) Tonti 6.5; Illanes 6, Zullo 6, Bertolo 5.5 (1' st Rossetti 6); Celjak ng (15' pt Izzillo 6; 26' st Morero 5), De Marco 5.5 (40' st Albadoro ng), Di Paolantonio 6, Laezza 6, Parisi 5; Micovschi 6; Alfageme 5.5. A disp. Pizzella, Morero, Njie, Acampora, Russo, Evangelista. All. Capuano 6.

ARBITRO: Paterna di Teramo 6.