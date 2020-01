Mercato. Acquah schierato titolare dal Malatyaspor nella gara di Coppa

Mentre il Lecce cerca di ottenere il via libera per l'arrivo di Afriyie Acquah nel Salento, il Malatyaspor sembra non essere del tutto convinto a cederlo.

Nonostante le notizie di un suo possibile arrivo in data odierna, il centrocampista ghanese era, nel frattempo, stato convocato per la gara di Coppa contro il Sivasspor. E dando un occhiata alle formazioni ufficiali, scese in campo alle 12.00(ora italiana, le 14.00 in Turchia, ndr) scopriamo come il calciatore sia stato schierato titolare.

Questo non pregiudica certamente il suo arrivo in Italia, ma la trattativa sembra essere tutt'altro che chiusa. Servirà quindi ancora un po' di mediazione per ottenere il via libera definitivo.