Bari, Simeri esulta su Instagram: "Tre punti fondamentali"

Grande entusiasmo in casa Bari: la vittoria di ieri sulla Sicula Leonzio ha consentito ai biancorossi di avvicinarsi alla Reggina, sconfitta in casa contro la Virtus Francavilla e distante ora solo sei punti. E domenica c'è lo scontro diretto proprio al "Granillo".

Il match winner di ieri sera, Simone Simeri, ha esternato su Instagram la sua felicità per l'ottimo momento a livello personale (ieri nono sigillo in campionato per lui) e di squadra: "Ancora 3 punti fondamentali...continuiamo così #sempreacrestaalta".