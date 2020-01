Li Gotti per la Ro.Ce.: il mercato dei novaresi non è ancora finito

La Romentinese e Cerano fa sul serio, la candidatura della squadra novarese per la lotta ad un posto nella prossima Serie D non potrebbe essere più concreta. Sono le mosse stesse della società romentinese a confermare la volontà di essere competitivi fino alla fine, pescando sul mercato degli svincolati il nome di Francesco Li Gotti, terzino classe '97 che sarà a disposizione di mister Civeriati già dalla prossima gara interna con lo Stresa.

Il profilo Di professione terzino sinistro, napoletano d'origine ma ormai da diversi anni lontano da casa, Li Gotti ha già vissuto esperienze nel novarese, prima entrando a fare parte del settore giovanile del Novara del quale ha vestito la casacca dell'Under 19 senza mai esordire in prima squadra, proveniente da una lunga trafila nell'ambito delle giovanili dell'Inter, e poi indossando per un paio di stagioni anche la maglia del Gozzano in prestito, senza mai sfondare veramente del tutto. Tornato a Novara il nuovo prestito alla Sanremese prima che la società gaudenziana liberasse definitivamente un giocatore che ha cominciato, da svincolato, a peregrinare per l'Italia toccando Taranto e Gorgonzola per giocare con la Giana Erminio. Tanta Serie D fin quando, nel gennaio scorso, il Renate ha offerto al giocatore la possibilità di esordire in Serie C: una toccata e fuga perché nei sei mesi di permanenza presso i brianzoli Li Gotti ha accumulato solamente una presenza, per altro con una sconfitta nel derby della Martesana con la Giana Erminio, sua vecchia squadra. Svincolato a luglio, il terzino campano riparte dalla Romentinese e Cerano per decollare definitivamente e provare a riconquistare quella Serie D lungamente battuta nel corso della sua ancor giovane carriera.

