Il Prefetto Vardè chiede la sospensione del campionato di Eccellenza

"Stamattina ennesimo Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale, oltre ai componenti istituzionali, hanno partecipato i rappresentanti delle Società Potenza Calcio, AZ Picerno, A.S. Melfi, C.S. Vultur 1921, U.S.D. Lavello e del Comitato Regionale FIGC-LND. Nel pomeriggio, a cura del C.R.B., uscirà un comunicato congiunto che segnerà una svolta epocale nei rapporti tra tra le Società sportive e tra queste e le proprie tifoserie. A dopo". E' questo quanto riportato attraverso il proprio profilo Facebook dal presidente della Vultur Mario Grande presente, insieme al direttore sportivo Angelo Mastroberti, in Prefettura stamani.

Il Prefetto Annunziato Vardè ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla stampa: "Abbiamo rinnovato a dare un segnale forte e la sospensione del campionato di Eccellenza. Questo abbiamo chiesto alla Lega di valutare". Spetterà nell'odierno pomeriggio al Comitato Regionale di Basilicata la decisione ufficiale.

Sono iniziati intanto gli interrogatori di garanzia per i 26 arrestati dai Gip Sedola, Amodeo e Iula. Nel pomeriggio è prevista la conferma dei giudici per la convalida degli arresti.