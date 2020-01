Catania, il Comitato presenta garanzie bancarie per 35 milioni

Si muove qualcosa sul fronte cessione del Calcio Catania. Così come segnala il TGR Sicilia, il Comitato per l'acquisizione del Catania Calcio con Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino alla guida ha presentato, tramite PEC, le garanzie bancarie fornite da primario istituto italiano di credito. Secondo il telegiornale locale le garanzie ammonterebbero a 35 milioni di euro, 5 milioni in più rispetto a quanto richiesto dalla società rossazzurra. Adesso la palla passa a Finaria che dovrà valutare la documentazione fornita ed eventualmente aprire alla trattativa.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio