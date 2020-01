Serie B. Mercato. Trapani e Livorno attivissime, asse Ascoli-Frosinone

Entra nella fase più calda il mercato di Serie B che si avvia verso l'ultima settimana di affari. Diamo uno sguardo alle ufficialità e alle principali trattative in corso.

L'Empoli ha ufficializzato questa mattina gli arrivi di Liam Henderson, dall'Hellas Verona, e del portiere Paolo Branduani, che arriva in Toscana in cambio di Ivan Provedel che passa, invece, alla Juve Stabia.

E' scatenato il Trapani che non vuol lasciare nulla di intentato sulla strada che porta alla salvezza. Alla corte di mister Castori, dalla Salernitana, arriva a titolo definitivo Moses Odjer mentre sfuma l'arrivo dal Benevento di Bright Gyamfi che la società sannita non è intenzionata a lasciar partire in questa sessione di mercato. I siciliani trattano con il Chievo Verona per l'arrivo di Malick Mbaye, senegalese classe '95 che ha già lavorato con il tecnico Castori a Carpi.

Sono in dirittura di arrivo due acquisti anche per il Livorno. Il club toscano è allo scambio di firme con Eros Pisano: il terzino ex Palermo firmerà un contratto con scadenza giugno 2020 e opzione per la stagione successiva. Dall'Hellas Verona arriva, invece, il terzino Alessandro Crescenzi con la formula del prestito secco fino a giugno. Si lavora, inoltre, per il ritorno in Italia dell'attaccante uruguaiano Felipe Avenatti, attualmente in forza allo Standard Liegi, compagine che milita nella prima divisione belga.

La Salernitana ufficializza l'arrivo del terzino brasiliano Felipe Curcio dal Brescia. Il Pescara è alla ricerca di attaccanti: si lavora per l'arrivo di Melchiorri dal Perugia e per uno scambio con la Juventus U23 che prevederebbe l'arrivo in Umbria di Lanini ed il passaggio in bianconero di Brunori.

Dopo la gara che vedrà opposte domenica sera Ascoli e Frosinone le due società dovrebbero procedere ad uno scambio di attaccanti: Ardemagni passerà dalla società del presidente Stirpe a quella marchigiana mentre Trotta farà il percorso inverso. L'Ascoli sta, poi, cedendo Da Cruz sul quale, oltre a diversi club di serie B tra i quali Crotone e Cittadella, ci sarebbero anche due club esteri: il Lugano e l'Huddersfield.

