Paquetà spaventa il Milan: leggera tachicardia ma gli esami sono OK

Lucas Paquetà non sta vivendo una grande stagione al Milan. In 15 presenze ha collezionato un solo assist, e da qualche partita siede regolarmente in panchina per scelta tecnica di Pioli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano, la scorsa domenica, avrebbe avvertito una leggera tachicardia. Sottoposto agli esami di rito, questi ultimi hanno escluso qualsiasi tipo di problema. Il brasiliano anche oggi ha svolto l'intero programma di allenamento previsto, in preparazione del match contro il Brescia di venerdì (ore 20.45, Sky).

Da quando veste la maglia del Diavolo Paquetà ha collezionato 32 presenze, segnando un solo gol e realizzando 3 assist. Un bottino piuttosto misero rispetto alle qualità mostrate in campo con la maglia del Flamengo, suo club precedente.

Pioli ha cercato di spronare il ragazzo in conferenza stampa: "Paquetà deve avere la convinzione di essere un giocatore completo, per mettere in campo sia qualità che quantità. Deve diventare più determinante in fase conclusiva; o fai gol, o lo fai fare. Fino ad ora è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente".