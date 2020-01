Inter, Moses: "Felice di lavorare con Conte. Qui c'è tanta qualità"

Intervistato ai microfoni di Inter TV, Victor Moses, nuovo attaccante nerazzurro, si è espresso così sulla sua nuova squadra: "Per me è un onore essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio tutti per l'accoglienza. Lavorare con Conte mi rende felice".

Su Conte aggiunge: "Ci siamo parlati, mi ha presentato il progetto e voglio farne parte. Darò il massimo per aiutare la squadra. Qui c'è tanta qualità e l'obiettivo è dare il mio contributo in campo e divertirmi. Queste sono le cose più importanti".

Con la maglia del Fenerbahce, Moses ha collezionato quest'anno 7 presenze, segnando un solo gol e realizzando un assist.