Lazio: Luis Alberto e Correa recuperano in vista del Derby

Simone Inzaghi può tornare a sorridere dopo l'eliminazione subita in Coppa Italia contro il Napoli: Luis Alberto e Correa, infatti, hanno svolto l'intero allenamento odierno e sono pienamente recuperati in vista del Derby che si giocherà domenica 26 gennaio alle ore 18.00 (diretta esclusiva su Sky e Sky Go).

In questa stagione Joaquin Correa ha collezionato 22 presenze, segnando 7 gol e siglando 4 assist. Luis Alberto ha invece segnato 4 gol e firmato 13 assist in 23 presenze.

La Lazio sta vivendo una grande stagione e dopo 19 giornate ha raccolto 45 punti, che gli permettono di essere al terzo posto in classifica, alle spalle di Inter (+2) e Juventus (+6). Inoltre, i biancocelesti devono recuperare la partita contro il Verona.