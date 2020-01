Verso Reggina-Bari, galletti subito in campo. Il report

Archiviato il successo sulla Sicula Leonzio, il Bari è tornato in campo per preparare la trasferta di Reggio Calabria, occasione da non perdere per i biancorossi per riaprire definitivamente il campionato. I biancorossi scesi in campo al San Nicola hanno svolto lavoro di scarico in piscina; il resto del gruppo ha svolto prima lavoro atletico in palestra, per poi spostarsi sul campo dell'Antistadio dove si sono alternati lavoro atletico, tattica sul possesso palla, corsa e partitelle a tema a campo ridotto.