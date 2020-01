UFFICIALE - F. Andria: tesserato l'attaccante sloveno Gulic

Nuova operazione in entrata per la Fidelis Andria: il club federiciano ha infatti tesserato l'attaccante Mark Gulic.

Questo il comunicato di presentazione dello sloveno: "Altro arrivo in casa Fidelis Andria: è giunto da poche ore il transfer che consentirà a Mark Gulic di indossare la maglia biancazzurra già dalla prossima trasferta di Casarano. Gulic è una punta centrale, classe ’97 di nazionalità slovena e proveniente dalla ND Gorica attualmente in Serie B, ma con la quale ha collezionato 66 presenze di cui 42 nella Serie A slovena. Il 22enne attaccante vestirà la maglia numero 9 e sarà, come detto, già disponibile dalla prossima trasferta in cui sarà impegnata la Fidelis domenica prossima".