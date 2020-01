Hellas Verona-Lecce, ospiti: sospesa la vendita anche ai tesserati

È stata al momento sospesa la vendita dei biglietti del settore ospiti della gara in casa dell'Hellas Verona, a tutti i residenti a Lecce e provincia anche tesserati. Questo il comunicato:

In attesa delle decisioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, attraverso la Determina n° 5/2020, ha sospeso la vendita dei titoli d’accesso in merito all’incontro Hellas Verona - Lecce ai residenti in provincia di Lecce per “l’adozione di misure di rigore.

Al momento quindi i biglietti già emessi sono sospesi in attesa di una decisione definitiva, mentre non ne possono essere venduti di nuovi solo ai residenti nella provincia salentina. Vi informeremo tempestivamente quando si arriverà ad una decisione.

