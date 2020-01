Catania, idea Lacazette per la mediana

Nuova idea per la mediana del Catania. Secondo quanto segnala TuttoC, i rossazzurri sarebbero sulle tracce di un calciatore francese. Si tratta di Romuald Lacazette, classe '94, ex Darmstadt e cugino di Alexandre, attaccante dell'Arsenal. In carriera, per il francese, 38 presenze nella seconda serie tedesca.

