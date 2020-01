Reggina-Bari, i precedenti. L'ultima sfida finì a reti bianche

Domenica al "Granillo" torneranno ad affrontarsi, dopo più di sei anni, Reggina e Bari.

Sono 19 le sfide giocate in terra calabrese tra le due compagini: il bilancio è a favore degli amaranto, con 9 vittorie a 3, mentre i pareggi sono 7. L'ultimo incontro, disputato il 23 agosto 2013 e valevole per il campionato di Serie B, è terminato con il punteggio di 0-0. Due le sfide in Serie A, terminate entrambe con la vittoria per 1-0 dei calabresi. Il Bari non vince a Reggio Calabria dal 16 novembre 1975.

Queste le sfide nel dettaglio:

1951-52, Serie C: Reggina-Bari 0-3

1953-54, Serie D: Reggina-Bari 0-2

1967-68, Serie B: Reggina-Bari 1-0

1968-69, Serie B: Reggina-Bari 1-0

1970-71, Serie B: Reggina-Bari 1-0

1971-72, Serie B: Reggina-Bari 1-0

1972-73, Serie B: Reggina-Bari 0-0

1973-74, Serie B: Reggina-Bari 1-0

1975-76, Serie C: Reggina-Bari 0-2

1976-77, Serie C: Reggina-Bari 0-0

1988-89, Serie B: Reggina-Bari 1-1

1996-97, Serie B: Reggina-Bari 2-2

1999-00, Serie A: Reggina-Bari 1-0

2000-01, Serie A: Reggina-Bari 1-0

2001-02, Serie B: Reggina-Bari 0-0

2011-12, Serie B: Reggina-Bari 3-1

2012-13, Serie B: Reggina-Bari 1-0

2013-14, Serie B: Reggina-Bari 0-0