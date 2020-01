Verso Reggina-Bari, domani la rifinitura. Di Cesare torna in gruppo

Continua il lavoro in casa Bari in vista dell'importante match di domenica con la Reggina. La squadra agli ordini di mister Vivarini, quest'oggi, ha affrontato la penultima seduta di allenamento prima della rifinitura che verrà svolta a porte chiuse domani.

Questa la sintesi del lavoro di oggi riportata dai canali ufficiali della società biancorossa:

Prologo di giornata in sala video per l'approfondimento teorico, quindi riscaldamento in palestra per chi ha giocato dal primo minuto contro la Sicula Leonzio mentre con il resto del gruppo che ha sostenuto un riscaldamento tecnico in campo. Nella parte centrale la squadra ha lavorato all'unisono su aspetti tattici, chiudendo poi la seduta con una sfida a ranghi misti su metà campo e qualche calcio piazzato. In gruppo anche il capitano Valerio Di Cesare (che non ha preso parte alle esercitazioni con contrasto); a riposa il solo Zaccaria Hamlili.