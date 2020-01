Milan, parla il padre di Piatek: "Vuole giocare, non fare la riserva"

Wladyslaw Piatek, padre del numero 9 del Milan, Krzystof, ha parlato del futuro di suo figlo i microfoni di Sportowefakty: "Kris non è intenzionato a fare la riserva, vuole essere protagonista per arrivare in forma agli Europei".

"Vuole giocare, e se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove", afferma Wladyslaw, che aggiunge: "Le proposte non mancano, sono arrivate molte offerte di prestito ma il Milan vuole cederlo in via definitiva, per una cifra simile a quella che è stata spesa lo scorso anno".

In questa stagione per Piatek, in 19 presenze, appena 5 gol segnati ed un assist all'attivo.