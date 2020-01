Roma su Gonzalo Villar, la conferma dell'allenatore dell'Elche

José Rojo Martin, conosciuto anche come Pacheta, allenatore dell'Elche (serie B spagnola) ha confermato in conferenza stampa l'interesse della Roma su Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo classe '98 (21 anni). La trattativa potrebbe non essere così semplice: i giallorossi avrebbero offerto, secondi media spagnoli, 5 milioni di euro, ma la decisione finale spetterà al Valencia, che detiene l'80% del cartellino del giocatore.

Queste le parole di Martin: "Stiamo aspettando la loro decisione. Io non voglio che Villar se ne vada, ma devo capire. Tutti sanno che è un giocatore molto importante per me e stiamo aspettando l'evolversi della situazione".

Gonzalo Villar ha collezionato 22 presenze in questa stagione, con un gol all'attivo in 1.686 minuti giocati. Da quando è all'Elche ha giocato 39 partite, segnando 2 gol e siglando un assist.