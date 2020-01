Inter, è fatta per Christian Eriksen dal Tottenham

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inter e Tottenham avrebbero trovato l'accordo definitivo per l'arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro per 18 milioni di euro (più 2 di bonus).

Definiti gli ultimi dettagli, lunedì il giocatore dovrebbe essere ufficializzato. Secondo la rosea, l'annuncio ufficiale è rimandato alla prossima settimana per le necessità, da parte degli Spurs, di trovare un sostituto. Intanto Eriksen sarà ancora a disposizione di Mourinho per il match di Premier League, in programma domenica pomeriggio contro il Manchester City.

Dopo gli arrivi di Young e Moses, quindi, ecco un nuovo rinforzo per Antonio Conte.